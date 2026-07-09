Мужчина спас девушку из Москвы-реки и чуть не погиб сам

Инцидент произошел у дома № 24 на Филевском бульваре. Мужчина вместе с другом бросился спасать девушку. После того как он вытащил ее, сам оказался в опасности — запутался в водорослях и наглотался воды. Другие очевидцы вытащили пострадавшего на берег. Его удалось реанимировать, говорится в сообщении.