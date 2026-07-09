Мужчина спас девушку из Москвы-реки и чуть не погиб сам

На Филевском бульваре в Москве мужчина спас тонувшую девушку, но сам едва не погиб, запутавшись в водорослях. Об этом в четверг, 9 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.
— Очевидцы достали мужчину из воды, думали, что он уже мертв. Вызвали медиков, перетащили в карету скорой — там его реанимировали, — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел у дома № 24 на Филевском бульваре. Мужчина вместе с другом бросился спасать девушку. После того как он вытащил ее, сам оказался в опасности — запутался в водорослях и наглотался воды. Другие очевидцы вытащили пострадавшего на берег. Его удалось реанимировать, говорится в сообщении.
Более 20 тысяч человек объединились в Ингушетии для поиска школьника — восьмилетнего Хизира Дербичева, который прыгнул в реку, чтобы спасти своего друга, и был унесен течением Сунжи.