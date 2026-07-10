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В Днепропетровской области избили мэра Вольногорска Василенко

На Украине возбудили уголовное дело после данных об избиении мэра Вольногорска Владимира Василенко.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные избили мэра Вольногорска Владимира Василенко, пишет украинское издание «Страна».

«В мэрии Вольногорска Днепропетровской области избили мэра», — сказано в публикации.

По данным Каменского районного управления полиции, предварительно, мужчина получил телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали 23-летнего местного жителя, который, предположительно, участвовал в масштабном конфликте с сотрудниками ТЦК и напал на полицейского.