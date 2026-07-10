В Днепропетровской области избили мэра Вольногорска Василенко

Неизвестные избили мэра Вольногорска Владимира Василенко, пишет украинское издание «Страна».
«В мэрии Вольногорска Днепропетровской области избили мэра», — сказано в публикации.
По данным Каменского районного управления полиции, предварительно, мужчина получил телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львове задержали 23-летнего местного жителя, который, предположительно, участвовал в масштабном конфликте с сотрудниками ТЦК и напал на полицейского.