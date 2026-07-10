Захарова: за минувшую неделю из-за атак ВСУ погибли 38 мирных жителей РФ

Как отметила Захарова, нацистский режим Зеленского «пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России». «[Это нужно], чтобы продемонстрировать западным кураторам “эффективность” применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине, а, по сути, переложить на них ответственность за свои преступления. Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны», — подчеркнула дипломат.