Захарова: за минувшую неделю из-за атак ВСУ погибли 38 мирных жителей РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. 270 мирных жителей РФ пострадали при атаках боевиков Вооруженных сил Украины за минувшую неделю, 38 погибли, включая одного ребенка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.
«За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребенка, 270 ранены, в том числе 8 детей», — говорится в комментарии.
Как отметила Захарова, нацистский режим Зеленского «пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России». «[Это нужно], чтобы продемонстрировать западным кураторам “эффективность” применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине, а, по сути, переложить на них ответственность за свои преступления. Ведь все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны», — подчеркнула дипломат.