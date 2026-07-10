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Le Parisien: Самира Насри задержали по делу о торговле наркотиками

Самир Насри задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанным с наркоторговлей.

Источник: Аргументы и факты

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри был задержан полицией в рамках расследования, связанного с предполагаемым отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, спортсмен провел около десяти часов в одном из подразделений полиции Парижа, где его допросили по делу, включающему подозрения в преступном сговоре, контрабанде наркотиков и финансовых операциях, связанных с деятельностью организованной группы.

Как отмечает источник, интерес следствия может быть связан с тем, что ранее Насри управлял ночным клубом в городе Иври-сюр-Сен. После завершения следственных действий бывшего футболиста отпустили, не предъявив ему официальных обвинений.

Ранее в Мексике задержали участника Олимпийских игр 2002 года и бывшего канадского сноубордиста Райана Уэддинга по подозрению в торговле наркотиками.

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