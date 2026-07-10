Le Parisien: Самира Насри задержали по делу о торговле наркотиками

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри был задержан полицией в рамках расследования, связанного с предполагаемым отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, спортсмен провел около десяти часов в одном из подразделений полиции Парижа, где его допросили по делу, включающему подозрения в преступном сговоре, контрабанде наркотиков и финансовых операциях, связанных с деятельностью организованной группы.
Как отмечает источник, интерес следствия может быть связан с тем, что ранее Насри управлял ночным клубом в городе Иври-сюр-Сен. После завершения следственных действий бывшего футболиста отпустили, не предъявив ему официальных обвинений.
Ранее в Мексике задержали участника Олимпийских игр 2002 года и бывшего канадского сноубордиста Райана Уэддинга по подозрению в торговле наркотиками.