Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта в Коми

А ранее на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли четыре человека, в том числе двое детей. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с КамАЗом. В результате удара находившиеся в легковом автомобиле люди получили смертельные травмы. Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров.