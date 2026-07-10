Захарова: За неделю ВСУ убили 38 и ранили 270 мирных жителей России

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, ещё четыре пострадали. Кроме того, повреждения зафиксированы в шести муниципальных округах. В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г.р. В селе Темрюк Донецкого городского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения. На трассе Донецк — Мариуполь возле Кременевки Володарского муниципального округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю — травмы получил мужчина 1990 года рождения. В Волновахе двое мужчин получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете во время хозяйственных работ.