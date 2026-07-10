При страшном пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек

Возгорание произошло в четверг вскоре после полудня в пятиэтажном производственном здании, где размещались цеха и складские помещения. В момент происшествия внутри находились 239 человек — сотрудники предприятия и посетители. Спасателям удалось вывести из здания 213 человек. Двое из эвакуированных позднее скончались в больнице, ещё 26 человек, числившихся пропавшими без вести, были обнаружены погибшими.