Во Львове участников конфликта с сотрудниками ТЦК заставили извиняться

Во Львове участников недавнего массового конфликта между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования обязали публично принести извинения. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По информации издания, речь идет о мужчинах, которых связывают с инцидентом, во время которого был перевернут автомобиль ТЦК. Как утверждается, их заставили публично произнести слова поддержки в адрес военкоматов. Один из участников также заявил о намерении отправиться на военную службу, а второй сообщил, что уже служит в рядах ВСУ и после отпуска вернется в подразделение.
Издание также опубликовало видеозапись, на которой несколько мужчин стоят на ступенях здания и одновременно выкрикивают лозунг в поддержку ТЦК. Официальных комментариев украинских властей по поводу опубликованных материалов на данный момент не приводится.
Ранее под Киевом сотрудники ТЦК мобилизовали водителя грузового автомобиля, находившегося в кабине лишь в нижнем белье.