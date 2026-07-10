Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове участников конфликта с сотрудниками ТЦК заставили извиняться

Во Львове произошел масштабный конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК из-за силовой мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

Во Львове участников недавнего массового конфликта между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования обязали публично принести извинения. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации издания, речь идет о мужчинах, которых связывают с инцидентом, во время которого был перевернут автомобиль ТЦК. Как утверждается, их заставили публично произнести слова поддержки в адрес военкоматов. Один из участников также заявил о намерении отправиться на военную службу, а второй сообщил, что уже служит в рядах ВСУ и после отпуска вернется в подразделение.

Издание также опубликовало видеозапись, на которой несколько мужчин стоят на ступенях здания и одновременно выкрикивают лозунг в поддержку ТЦК. Официальных комментариев украинских властей по поводу опубликованных материалов на данный момент не приводится.

Ранее под Киевом сотрудники ТЦК мобилизовали водителя грузового автомобиля, находившегося в кабине лишь в нижнем белье.