Во Львове участников конфликта с сотрудниками ТЦК заставили извиняться

По информации издания, речь идет о мужчинах, которых связывают с инцидентом, во время которого был перевернут автомобиль ТЦК. Как утверждается, их заставили публично произнести слова поддержки в адрес военкоматов. Один из участников также заявил о намерении отправиться на военную службу, а второй сообщил, что уже служит в рядах ВСУ и после отпуска вернется в подразделение.