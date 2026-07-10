В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

Ранее в индонезийской провинции Ачех, единственной в стране, где действует шариат, публично выпороли ротанговой тростью 22-летнего мужчину и 25-летнюю женщину за поцелуй вне брака, который попал в прямую трансляцию TikTok и стал вирусным. Суд приговорил каждого к 21 удару, наказание привели в исполнение в городском парке в присутствии не менее 100 зрителей. Инцидент произошёл ещё в феврале, пара была арестована в апреле.