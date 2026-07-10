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В Днепропетровской области Украины избили мэра

В Вольногорске Днепропетровской области Украины избили мэра города. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в Каменском районном управлении полиции.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, конфликт, во время которого чиновник получил «телесные повреждения», произошёл в помещении городской администрации. Дело возбуждено по статье, касающейся умышленного причинения побоев либо лёгких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением служебных обязанностей.

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло нападение, и проводят необходимые процессуальные действия.

А ранее сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня. Полиция и неизвестные в гражданском вели облаву на участников конфликта. Парней, которые накануне перевернули машину ТЦК во Львове во время массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.