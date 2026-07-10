В Днепропетровской области Украины избили мэра

А ранее сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня. Полиция и неизвестные в гражданском вели облаву на участников конфликта. Парней, которые накануне перевернули машину ТЦК во Львове во время массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК».