В Днепропетровской области Украины избили мэра

По предварительным данным, конфликт, во время которого чиновник получил «телесные повреждения», произошёл в помещении городской администрации. Дело возбуждено по статье, касающейся умышленного причинения побоев либо лёгких или средней тяжести телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением служебных обязанностей.
Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло нападение, и проводят необходимые процессуальные действия.
А ранее сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня. Полиция и неизвестные в гражданском вели облаву на участников конфликта. Парней, которые накануне перевернули машину ТЦК во Львове во время массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК».
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