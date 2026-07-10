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Превышений вредных веществ не нашли после пожара на промобъекте в Ставрополье

Специалисты не обнаружили превышения допустимых концентраций вредных веществ на месте пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Специалисты не обнаружили превышения допустимых концентраций вредных веществ на месте пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Возгорание произошло утром в четверг в результате атаки беспилотника. Позже пожар усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами, на место направили дополнительные расчеты, жителей близлежащих домов эвакуировали. В настоящее время пожар локализован.

— Лаборатория министерства уже взяла пробы воздуха. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация находится на личном контроле главы региона и остается под контролем оперативных служб.

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера ввели в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края, где произошел пожар на промышленном объекте в результате атаки БПЛА.

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