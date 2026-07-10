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Newsmax: десантный корабль США сломался в начале конфликта с Ираном

Универсальный десантный корабль ВМС США USS Boxer с подразделением морской пехоты на борту потерял боеспособность в первые недели военного конфликта с Ираном из-за неисправности силовой установки, что лишило американское командование ряда военных опций в критический период. Об этом сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на трех представителей ведомств.

Источник: Reuters

«Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана, когда США ввели блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, и рассматривали возможность захвата иранского острова Харк», — указывается в материале телеканала.

Как уточнили источники Newsmax, в ходе перехода корабля в акваторию Ближнего Востока произошла поломка главного циркуляционного насоса системы охлаждения двигателя. В связи с этим потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании, расположенной на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, в ожидании доставки необходимых запасных частей.

В настоящее время, по данным телеканала, USS Boxer возобновил выполнение задач на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что «перемирие с Тегераном окончено».

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