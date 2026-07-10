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Собянин: Шесть летевших к Москве БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть вражеских беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.

Российские военнослужащие в ночь с 8 на 9 июля сбили 73 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской областями и другими регионами России, а также акваторией Азовского моря, отчитались в Минобороны РФ.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь. По его словам, инцидент произошел на дороге Приморского муниципального округа. Пассажиры успели покинуть транспорт, пострадавших нет.

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