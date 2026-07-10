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Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3889 человек

По данным официальной сводки правительства Венесуэлы, опубликованной в Telegram-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, число жертв двойного землетрясения 24 июня достигло 3889 человек. В пунктах временного размещения находятся 16 891 человек.

Источник: Reuters

«Погибли 3889 человек, пострадали 16 740, спасены 6462», — указано в документе, обнародованном Родригесом.

Количество спасенных в Венесуэле остается неизменным на протяжении пяти суток. При этом число погибших увеличилось на 204 человека по сравнению с предыдущей сводкой.

Согласно актуальным сведениям, без жилья остаются 17 907 человек. Помощь оказана 86 794 семьям. На территории страны развернуты 89 временных лагерей, где размещены 16 891 человек. Медицинскую помощь получили 28 836 пострадавших.

После землетрясения, произошедшего 24 июня, в Венесуэле зафиксировано 1142 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 076 сотрудников экстренных служб, 29 344 добровольца и 3931 иностранный спасатель.

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