Спасатели вывели из леса в Подмосковье заблудившегося 88-летнего грибника

Как отмечается, 88-летний грибник ушел в лес, расположенный в районе дер. Новомихайловское в первой половине дня. Он предупредил жену, куда идет, и отправился по знакомому маршруту. «Но к 17:00 случилось то, чего боятся многие грибники: пенсионер понял, что потерялся и сообщил об этом жене. Женщина не растерялась и в ту же минуту позвонила в 112, и в район приблизительного нахождения оперативно прибыли специалисты», — пояснили в «Мособлпожспасе».