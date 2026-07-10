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Спасатели вывели из леса в Подмосковье заблудившегося 88-летнего грибника

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из подмосковного лесного массива заблудившегося 88-летнего пенсионера. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Источник: Аргументы и факты

«Вчера спасатели “Мособлпожспаса” совместно с сотрудниками полиции и добровольцами “ЛизаАлерт” нашил и вывели из леса пожилого грибника, который заблудился в лесу Можайского округа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 88-летний грибник ушел в лес, расположенный в районе дер. Новомихайловское в первой половине дня. Он предупредил жену, куда идет, и отправился по знакомому маршруту. «Но к 17:00 случилось то, чего боятся многие грибники: пенсионер понял, что потерялся и сообщил об этом жене. Женщина не растерялась и в ту же минуту позвонила в 112, и в район приблизительного нахождения оперативно прибыли специалисты», — пояснили в «Мособлпожспасе».

Уточняется, что у мужчины был только кнопочный мобильный телефон: никаких навигаторов и геолокаций. Спасатели связались с потерявшимся, чтобы успокоить, сориентировать, и понять, где примерно он находится. Определив радиус поиска, участники группы начали прочесывать лес, работая на отклик.

«Поиски длились семь часов. Ближе к полуночи — долгожданный отклик. Грибника нашли: мужчина был сильно уставший, но живой и невредимый. Медицинская помощь ему не потребовалась», — заключили в организации.