Умерла старейшая в истории участница космического полета Фанк

Уолли Фанк, старейшая в истории участница космического полета, скончалась в возрасте 87 лет, сообщает администрация города Грейпвайн в штате Техас.
В июле 2021 года в возрасте 82 лет Фанк совершила суборбитальный полет на борту космического аппарата New Shepard, став самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Ее достижение продержалось рекордно короткое время — в октябре того же года его превзошел актер Уильям Шетнер, совершивший полет в возрасте 90 лет.
«Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя дома», — говорится в официальном заявлении администрации города.
В 1961 году Фанк была одной из участниц программы «Меркурий-13», направленной на подготовку женщин-астронавтов. Несмотря на отмену программы, она продолжила успешную карьеру в гражданской авиации и стала единственной участницей «Меркурия-13», которой удалось осуществить полет в космос.
Ранее в возрасте 67 лет в Германии скончался первый и единственный космонавт Афганистана Абдул Ахад Моманд.