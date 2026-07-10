Умерла старейшая в истории участница космического полета Фанк

В июле 2021 года в возрасте 82 лет Фанк совершила суборбитальный полет на борту космического аппарата New Shepard, став самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Ее достижение продержалось рекордно короткое время — в октябре того же года его превзошел актер Уильям Шетнер, совершивший полет в возрасте 90 лет.