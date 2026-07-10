Захарова: ВСУ сознательно используют дроны для охоты на автобусы

Захарова сообщила, что, по данным российской стороны, за минувшую неделю в результате атак ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них, как утверждается, 38 человек погибли, включая одного ребенка, еще 270 получили ранения, в том числе восемь детей.