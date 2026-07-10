Захарова: ВСУ сознательно используют дроны для охоты на автобусы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские военные, по утверждению Москвы, целенаправленно наносят удары по рейсовым и пассажирским автобусам с использованием беспилотников. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, подобные действия направлены на усиление давления на мирное население и гражданскую инфраструктуру России. Она также выразила мнение, что Киев стремится таким образом продемонстрировать эффективность поставляемого западного вооружения и добиться дальнейшего увеличения военной помощи, возложив часть ответственности на поддерживающие Украину государства.
Захарова сообщила, что, по данным российской стороны, за минувшую неделю в результате атак ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них, как утверждается, 38 человек погибли, включая одного ребенка, еще 270 получили ранения, в том числе восемь детей.
Ранее украинский беспилотник атаковал автобус на трассе Никольское-Таврово Белгородского округа.