Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге перед тем, как скрыться, поджёг дом

Ранее выяснилось, что бывшая супруга мужчины, убившего трёх человек в Таганроге, является депутатом городской думы. Оксана Гончарова работает в местном парламенте с 2014 года и входит в комиссию по вопросам местного самоуправления. Конфликт между бывшими супругами длился долгое время и был связан с разделом имущества, у пары осталось трое детей.