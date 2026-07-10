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Собянин сообщил о ликвидации уже 10 беспилотников, летевших на Москву

Еще четыре дрона Вооруженных сил Украины были уничтожены над Московским регионом. Общее число сбитых беспилотников достигло 10. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще четыре дрона Вооруженных сил Украины были уничтожены над Московским регионом. Общее число сбитых беспилотников достигло 10. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

8 июля в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военнослужащие за ночь ликвидировали 415 украинских БПЛА над российскими регионами.

Кроме того, в ночь с 8 на 9 июля ВСУ нанесли удары по Севастополю, из-за чего произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Во время пожара никто не пострадал.

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