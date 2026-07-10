Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 9 на 10 июля расчёты ПВО сбили 18 беспилотников на подлёте к Москве

Дежурными средствами ПВО уничтожены ещё четыре беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону столицы. В местах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Общее число сбитых дронов с 9 на 10 июля достигло 18 штук.

За минувшую неделю при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 270 мирных жителей России, 38 из них погибли, включая одного ребёнка. Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений. На самом же деле это попытка переложить ответственность за преступления на Запад. Ведь любая помощь Украине фактически делает её спонсоров соучастниками терроризма.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше