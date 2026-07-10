Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 10

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего вблизи столицы после полуночи уничтожено 10 БПЛА.
С 2:00 мск в районе московского аэропорта Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. С 3:10 до 3:30 мск работу останавливал аэропорт Жуковский.
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