Землетрясения магнитудой 4,7 и 4,2 произошли у Курильских островов

Два землетрясения произошли в Тихом океане у Курильских островов в пятницу, 10 июля. Подземные толчки ощущались на островах Шикотан и Парамушир. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.