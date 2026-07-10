Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли предполагаемый заговор с целью теракта на турнире UFC

В США предъявили обвинения восьми подозреваемым в заговоре с целью совершения теракта на турнире UFC Freedom 250.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым по делу о подготовке предполагаемого теракта во время турнира UFC Freedom 250, который проходил 14 июня у Белого дома. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По версии следствия, фигуранты планировали нападение на ряд высокопоставленных лиц, включая президента Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предпринимателя Илона Маска и других гостей мероприятия. Как утверждают американские власти, участники заговора координировали действия через закрытые чаты, распределяли роли, закупали оружие, взрывчатку и беспилотники, а также проходили подготовку.

Всем восьмерым предъявлены обвинения по статьям о заговоре с целью поддержки террористической деятельности и подготовке убийств на федеральной территории. По информации Минюста США, большинство подозреваемых были задержаны ФБР и Секретной службой еще во время проведения турнира.

Ранее сообщалось, что агент СБУ Кирилл Макаренко, курировавший сеть неонацистских Telegram-каналов, модератором которых являлся задержанный в Дагестане подросток, призывал к организации теракта в США в День независимости с применением взрывчатки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше