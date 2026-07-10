В США раскрыли предполагаемый заговор с целью теракта на турнире UFC

Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым по делу о подготовке предполагаемого теракта во время турнира UFC Freedom 250, который проходил 14 июня у Белого дома. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
По версии следствия, фигуранты планировали нападение на ряд высокопоставленных лиц, включая президента Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предпринимателя Илона Маска и других гостей мероприятия. Как утверждают американские власти, участники заговора координировали действия через закрытые чаты, распределяли роли, закупали оружие, взрывчатку и беспилотники, а также проходили подготовку.
Ранее сообщалось, что агент СБУ Кирилл Макаренко, курировавший сеть неонацистских Telegram-каналов, модератором которых являлся задержанный в Дагестане подросток, призывал к организации теракта в США в День независимости с применением взрывчатки.