В США раскрыли предполагаемый заговор с целью теракта на турнире UFC

Всем восьмерым предъявлены обвинения по статьям о заговоре с целью поддержки террористической деятельности и подготовке убийств на федеральной территории. По информации Минюста США, большинство подозреваемых были задержаны ФБР и Секретной службой еще во время проведения турнира.