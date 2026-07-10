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За сутки в Красноярском крае девять раз выезжали на тушение пожаров

В Ленинском районе сгорел грузовик.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае потушили девять пожаров. К счастью, пострадавших в них нет.

В Ленинском районе Красноярска ликвидировали загорание в кабине грузового автомобиля. Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

В Дудинке из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горело нежилое строение на площади 25 квадратных метров. На тушение привлекались две единицы техники и девять специалистов.

На оказание помощи при ДТП спасатели в этот раз не выезжали.