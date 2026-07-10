Трагедия на дороге: два омича погибли в результате кувырка автомобиля

Звонок от свидетелей ДТП поступил в дежурную часть ОМВД России по Колосовскому району 9 июля в 11 часов утра. Звонившие сообщали о перевернувшейся машине, в которой находились двое человек. Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в районе первого километра автодороги Колосовка — Тара «Форд Фокус» под управлением 64-летнего водителя съехал в кювет и перевернулся. В результате жестокого автомобильного кульбита на месте происшествия умер пассажир «Форда» — 45-летний мужчина. Водителя с тяжелейшими травмами экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.