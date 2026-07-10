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Ночью 10 июля над Ленинградской областью сбили 14 беспилотников ВСУ

Дежурными средствами ПВО над территорией Ленинградской области уничтожены 14 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Над Ленинградской областью сбиты 14 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.

За минувшую неделю при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 270 мирных жителей России, 38 из них погибли, включая одного ребёнка. Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений. На самом же деле это попытка переложить ответственность за преступления на Запад. Ведь любая помощь Украине фактически делает её спонсоров соучастниками терроризма.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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