В Иркутской области мошенники обманывают родственников погибших бойцов СВО

Одной из жительниц Усолья удалось распознать обман, когда мошенники попросили её выслать фото на фоне техники с оружием и данные погибшего родственника. Ранее аналогичные звонки поступали иркутянам от имени сотрудников городской администрации. В мэрии напомнили, что персональные данные по телефону не запрашивают, а официальные приглашения всегда направляются по почте.