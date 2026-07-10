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В Иркутской области мошенники обманывают родственников погибших бойцов СВО

Семьи бойцов СВО, погибших на поле боя, все чаще попадают под прицел мошенников.

Источник: Freepik

В Иркутской области участились случаи мошенничества, направленного против родственников участников СВО. Злоумышленники звонят вдовам, матерям и другим членам семей погибших, представляясь чиновниками, и приглашают на торжественное вручение медалей. Для убедительности они отправляют фальшивые приглашения с печатью, а затем просят перейти по ссылке или продиктовать паспортные данные, сообщает «Народный фронт».

Одной из жительниц Усолья удалось распознать обман, когда мошенники попросили её выслать фото на фоне техники с оружием и данные погибшего родственника. Ранее аналогичные звонки поступали иркутянам от имени сотрудников городской администрации. В мэрии напомнили, что персональные данные по телефону не запрашивают, а официальные приглашения всегда направляются по почте.