В Иркутской области мошенники обманывают родственников погибших бойцов СВО

В Иркутской области участились случаи мошенничества, направленного против родственников участников СВО. Злоумышленники звонят вдовам, матерям и другим членам семей погибших, представляясь чиновниками, и приглашают на торжественное вручение медалей. Для убедительности они отправляют фальшивые приглашения с печатью, а затем просят перейти по ссылке или продиктовать паспортные данные, сообщает «Народный фронт».
Одной из жительниц Усолья удалось распознать обман, когда мошенники попросили её выслать фото на фоне техники с оружием и данные погибшего родственника. Ранее аналогичные звонки поступали иркутянам от имени сотрудников городской администрации. В мэрии напомнили, что персональные данные по телефону не запрашивают, а официальные приглашения всегда направляются по почте.