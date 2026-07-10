ЧС природного характера объявили в одном из районов Актюбинской области

В районном центре в результате сильного порывистого ветра вышка связи обрушилась на крышу отдельно стоящего одноэтажного магазина. В результате происшествия пострадали три человека. Всем пострадавшим в районной больнице оказана необходимая медицинская помощь.
По поручению главы региона Асхата Шахарова заместитель акима области Галымжан Елеуов выехал в Байганинский район. Он осмотрел поврежденный объект и ознакомился с ходом восстановительных работ на линиях электроснабжения. В настоящее время аварийные бригады продолжают работу непрерывно.
После этого под председательством Галымжана Елеуова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники обсудили текущую обстановку, вопросы формирования перечня пострадавших объектов, оценки причиненного ущерба, обеспечения безопасности жителей и координации действий всех задействованных служб.
На сегодняшний день службы переведены на усиленный режим работы. «Ситуация находится на личном контроле акима области. По его поручению создана специальная комиссия, которая незамедлительно прибыла в район. Самое главное — люди живы и находятся в безопасности. Всем пострадавшим в соответствии с законодательством будет оказана необходимая помощь, никто не останется без поддержки. Сейчас наша задача — в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийного бедствия», — заявил замакима.
Вчера сообщалось, что из-за сильного ветра вышка связи рухнула на магазин в Актюбинской области — пострадали люди.