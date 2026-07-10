ЧС природного характера объявили в одном из районов Актюбинской области

На сегодняшний день службы переведены на усиленный режим работы. «Ситуация находится на личном контроле акима области. По его поручению создана специальная комиссия, которая незамедлительно прибыла в район. Самое главное — люди живы и находятся в безопасности. Всем пострадавшим в соответствии с законодательством будет оказана необходимая помощь, никто не останется без поддержки. Сейчас наша задача — в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийного бедствия», — заявил замакима.