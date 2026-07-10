Нардеп Тищенко внес 10 млн гривен залога по делу о «крышевании» офисов

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко внес залог в размере 10 миллионов гривен в рамках уголовного производства. Об этом украинским СМИ рассказал его адвокат.
По словам защитника, финансовые средства были предоставлены как самим парламентарием, так и неуказанным третьим лицом.
Согласно позиции НАБУ, Тищенко, используя в качестве прикрытия борьбу с колл-центрами, занимающимися мошеннической деятельностью, вымогал у них деньги за покровительство.
По данным следственных органов, в 2023 году фигурант требовал за «крышевание» указанных «офисов» свыше одного миллиона долларов. Кроме того, ему инкриминируют легализацию незаконных доходов и предоставление недостоверных сведений в декларации.
Ранее в ФСБ заявили, что на Украине обнаружены 150 колл-центров, действующих против граждан РФ.