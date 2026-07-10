Под Новосибирском ищут пропавшую 73-летнюю женщину

В Новосибирском районе ищут 73-летнюю Наталью Васильевну Зубкову (Чайкину). Она вышла из дома 9 июля и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Женщина проживает в Кудряшовском сельсовете. Ее рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светлые крашеные, глаза голубые. В день исчезновения на ней были голубая футболка и голубые штаны, предположительно бежевые кроссовки, а также серая кепка или серая шляпа. При себе у нее была голубая сумка.
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, звонить по телефону 8−800−700−54−52 или 112. Также в поисках требуется помощь добровольцев.