Под Новосибирском ищут пропавшую 73-летнюю женщину

Женщина проживает в Кудряшовском сельсовете. Ее рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светлые крашеные, глаза голубые. В день исчезновения на ней были голубая футболка и голубые штаны, предположительно бежевые кроссовки, а также серая кепка или серая шляпа. При себе у нее была голубая сумка.