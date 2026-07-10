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El Pa? s: в Испании из-за лесного пожара погибли 12 человек

По информации издания, возгорание могло произойти из-за падения электрического кабеля.

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего 9 июля в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщила газета El Pa? s со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.

По информации издания, рядом с автомагистралью упал электрический кабель, что, предположительно, привело к возгоранию. Вскоре огонь распространился на ближайший лесной массив.

В тушении пожара задействованы около 300 человек, включая сотрудников экстренных служб и военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям.