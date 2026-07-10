El Pa? s: в Испании из-за лесного пожара погибли 12 человек

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего 9 июля в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщила газета El Pa? s со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.