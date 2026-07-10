В Хабаровском крае в ДТП пострадали три человека

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. В Солнечном округе Хабаровского края 19-летний водитель без прав врезался в дерево, травмы получили он сам и еще два пассажира 2008 и 2010 годов рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в пятницу ночью в районе 8 км дороги «подъезд к поселку Горный». По данным ведомства, у водителя нет прав, его направили на медицинское освидетельствование.
«Водитель Toyota Hilux (2007 года рождения), двигаясь со стороны поселка Горный в сторону рабочего поселка Солнечный не обеспечил постоянный контроль над управлением транспортным средством, в результате чего совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим наездом на дерево. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель, а также два его пассажира 2010 года рождения и 2008 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции.
Никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут.