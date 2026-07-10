Наводнение в Китае унесло из зоопарка более 100 животных

Издание также отмечает, что часть животных, переживших стихийное бедствие, находится в тяжелом состоянии. Среди них бурые медведи и волки, едва не погибшие во время наводнения. Предварительный ущерб, нанесенный зоопарку, оценивается более чем в 588 тысяч долларов.