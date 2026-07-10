Наводнение в Китае унесло из зоопарка более 100 животных

На юге Китая более ста животных исчезли после сильного наводнения, вызванного тайфуном «Майсак». Как сообщает газета Global Times, стихия затопила зоопарк в городском округе Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района, в результате чего многие обитатели были смыты потоками воды.
По информации сотрудников зоопарка, пропали представители более 20 видов животных, включая зебр, пятнистых оленей, альпак, миниатюрных лошадей, лебедей, павлинов и нутрий. Кроме того, во время наводнения погибли три льва. Одного из исчезнувших пятнистых оленей удалось найти благодаря помощи местных жителей.
Издание также отмечает, что часть животных, переживших стихийное бедствие, находится в тяжелом состоянии. Среди них бурые медведи и волки, едва не погибшие во время наводнения. Предварительный ущерб, нанесенный зоопарку, оценивается более чем в 588 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в городе Хэнчжоу на востоке Китая в результате наводнения с территории фермерского хозяйства выбрались сотни змей, часть из которых относится к ядовитым видам, в частности, кобры.