Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наводнение в Китае унесло из зоопарка более 100 животных

Более 100 животных пропали из зоопарка в городском округе Гуйган из-за наводнений, вызванных тайфуном «Майсак».

Источник: Аргументы и факты

На юге Китая более ста животных исчезли после сильного наводнения, вызванного тайфуном «Майсак». Как сообщает газета Global Times, стихия затопила зоопарк в городском округе Гуйган Гуанси-Чжуанского автономного района, в результате чего многие обитатели были смыты потоками воды.

По информации сотрудников зоопарка, пропали представители более 20 видов животных, включая зебр, пятнистых оленей, альпак, миниатюрных лошадей, лебедей, павлинов и нутрий. Кроме того, во время наводнения погибли три льва. Одного из исчезнувших пятнистых оленей удалось найти благодаря помощи местных жителей.

Издание также отмечает, что часть животных, переживших стихийное бедствие, находится в тяжелом состоянии. Среди них бурые медведи и волки, едва не погибшие во время наводнения. Предварительный ущерб, нанесенный зоопарку, оценивается более чем в 588 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в городе Хэнчжоу на востоке Китая в результате наводнения с территории фермерского хозяйства выбрались сотни змей, часть из которых относится к ядовитым видам, в частности, кобры.