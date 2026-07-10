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Выполнял роль «склада»: мужчину с огромным количеством наркотиков задержали в Астане

В МВД сообщили о задержании 40-летнего астанчанина, который, по мнению следствия, выполнял роль «склада» одного из наркошопов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Зампредседателя комитета по противодействию наркопреступности МВД, Ельдар Абдикенов, сообщил о задержании 40-летнего жителя Астаны, который выполнял роль «склада» интернет-наркомагазина, осуществлявшего сбыт наркотиков через мессенджер Telegram.

В результате проведенных обысков и проверки ранее оборудованных тайников, были изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков — α-PVP и мефедрона. Это свыше 12 тысяч разовых доз, распространение которых на территории столицы удалось предотвратить.

«Каждая изъятая партия наркотиков — это тысячи потенциально спасенных жизней и судеб», — заявил Абдикенов.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.