Выполнял роль «склада»: мужчину с огромным количеством наркотиков задержали в Астане

В результате проведенных обысков и проверки ранее оборудованных тайников, были изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков — α-PVP и мефедрона. Это свыше 12 тысяч разовых доз, распространение которых на территории столицы удалось предотвратить.