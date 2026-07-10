Приставы обесточили алкомаркет, построенный вместо ФОКа в Волгограде

В Краснооктябрьском районе судебные приставы отрезали электричество сетевому алкомаркет, который был признан незаконным, сообщает УФССП по Волгоградской области.
Магазин в строении 61 на улице Хользунова уже был построен, когда выяснилось, что участок под ним областная администрация передала застройщику без торгов под возведение физкультурного комплекса. Вместо этого строители продали участок индивидуальному предпринимателю, который и построил алкомаркет. Эту сделку суд признал ничтожной и вернул участок в пользу государства, а само строение было признано самовольной постройкой.
По решению суда бизнесмен был обязан за полгода переделать свой магазин в соответствие проекту — в ФОК. Но добровольно это решение исполнять никто не торопился. Это привело к отключению магазина от электричества.
А ранее в собственность государства также был возвращен участок незаконно переданной особо охраняемой природной территории.