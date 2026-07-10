Приставы обесточили алкомаркет, построенный вместо ФОКа в Волгограде

Магазин в строении 61 на улице Хользунова уже был построен, когда выяснилось, что участок под ним областная администрация передала застройщику без торгов под возведение физкультурного комплекса. Вместо этого строители продали участок индивидуальному предпринимателю, который и построил алкомаркет. Эту сделку суд признал ничтожной и вернул участок в пользу государства, а само строение было признано самовольной постройкой.