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В Ленинградской области сбиты 14 беспилотников

Силы ПВО сбили 14 беспилотников в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы ПВО сбили 14 беспилотников в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Режим опасности атаки БПЛА действовал в Ленинградской области в течение примерно двух часов. В районе петербургского аэропорта Пулково действовали ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация сообщала, что из-за ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области возможно изменение расписания рейсов в аэропорту Калининграда.

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