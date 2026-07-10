Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км

Пепловой шлейф распространился примерно на 30 км в востоко-северо-восточном направлении от вулкана. В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения сообщили, что сохраняющаяся активность Шивелуча может привести к новым выбросам пепла на значительную высоту. По прогнозам специалистов, пепловое облако может подойти к району Петропавловска-Камчатского и Елизово к часу дня. При этом ожидается лишь слабый пеплопад.