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Болельщики проигравшей сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне

В Лондоне произошли столкновения болельщиков проигравшей сборной Марокко с полицией.

Источник: Аргументы и факты

Фанаты сборной Марокко, потерпевшей поражение в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, устроили массовые беспорядки в Лондоне.

Возмущенные болельщики собрались на улицах района Эджуэр-роуд, где произошли столкновения с представителями правопорядка. Они залезали на крыши автомобилей, забрасывали улицы мусором и устраивали погромы. Также есть сообщения о пострадавших сотрудниках полиции.

Аналогичные инциденты произошли в Гааге, где сотни рассерженных поклонников команды вышли на улицы после завершения матча, что привело к блокированию нескольких городских автомагистралей.

Марокканская сборная проиграла французской команде со счетом 0:2. Накануне матча в Париже ожидались возможные волнения, однако городские власти приняли превентивные меры, усилив меры безопасности тысячами сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что фейерверки попали в трибуны на матче женской лиги в Лос-Анджелесе.

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