Болельщики проигравшей сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне

Фанаты сборной Марокко, потерпевшей поражение в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, устроили массовые беспорядки в Лондоне.
Возмущенные болельщики собрались на улицах района Эджуэр-роуд, где произошли столкновения с представителями правопорядка. Они залезали на крыши автомобилей, забрасывали улицы мусором и устраивали погромы. Также есть сообщения о пострадавших сотрудниках полиции.
Аналогичные инциденты произошли в Гааге, где сотни рассерженных поклонников команды вышли на улицы после завершения матча, что привело к блокированию нескольких городских автомагистралей.
Марокканская сборная проиграла французской команде со счетом 0:2. Накануне матча в Париже ожидались возможные волнения, однако городские власти приняли превентивные меры, усилив меры безопасности тысячами сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что фейерверки попали в трибуны на матче женской лиги в Лос-Анджелесе.