СК подтвердил обнаружение тела второго пропавшего в Приангарье на сплаве

Ранее в Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как группа из пяти туристов, осуществлявшая сплав по рекам Иганджа и Армань, не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. К предполагаемому месту нахождения группы направлены спасатели и специалист по беспилотной авиации, а ход операции взят на личный контроль прокурором региона.