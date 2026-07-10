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Фермер заживо сгорел в бытовке в Хабаровском крае

Ещё четыре человека, которые находились в вагончике, смогли выбраться самостоятельно.

В Комсомольском районе Хабаровского края при пожаре на территории фермерского хозяйства погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло вечером 8 июля в поселке Молодёжный. Около 23:00 в пожарную охрану поступил вызов о загоревшейся бытовке — к приезду боевых расчетов строение уже было полностью охвачено огнем.

Во время тушения пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Ещё четыре человека, которые находились в вагончике, смогли выбраться самостоятельно.

Дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов осмотрели место пожара и опросили очевидцев. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего вспыхнула бытовка. Среди возможных причин рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность электрооборудования.

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