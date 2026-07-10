В ДР Конго число жертв вспышки Эболы достигло 625 человек

Ранее Life.ru писал, что в России за первую половину июня могли зарегистрировать около 820 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Основная причина летних больничных — инфекции, однако кондиционеры могут помочь им пробить защиту организма. Техника сушит воздух и слизистые, которые служат естественным барьером от вирусов и бактерий. Если долго сидеть под холодным потоком, организм локально переохлаждается — при сниженном иммунитете это становится толчком к болезни.