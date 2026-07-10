Водитель Toyota Crown въехал в забор и скрылся во Владивостоке

Все случилось в 2:40 в районе дома № 50. Человек за рулем автомобиля Toyota Crown потерял управление, съехал с проезжей части на тротуар и влетел прямо в забор. К счастью, на пешеходной дорожке никого не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших. Сам виновник решил не дожидаться наряда дорожно-патрульной службы и просто ушел.