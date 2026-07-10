В Ангарске произошел пожар в пятиэтажке

В Ангарске из-за замыкания произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.
Рано утром произошел пожар в пятиэтажке на 94 квартале. Загорелась квартира на втором этаже. На место выезжали девять огнеборцев, три единицы техники. Эвакуировались 18 человек, включая пять детей.
Пожар потушили за две минуты на площади четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших.
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