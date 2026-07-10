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Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 14

До 14 увеличилось количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Количество беспилотников, уничтоженных над территорией Ленинградской области, увеличилось до 14. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, отметив, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

По словам главы области, боевая работа по нейтрализации воздушных целей продолжается. Ранее сообщалось лишь о двух сбитых беспилотниках, однако впоследствии число уничтоженных аппаратов значительно возросло.

Угроза атаки БПЛА на территории Ленинградской области была объявлена около трех часов ночи. Оперативные службы продолжают следить за обстановкой и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.

Накануне сообщалось, что в течение дня 9 июля над 10 регионами России и Азовским морем сбили 152 беспилотника ВСУ.

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