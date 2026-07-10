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В Калмыкии 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

Восемь взрослых и двое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Калмыкии.

Восемь взрослых и двое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Калмыкии.

Как сообщает региональное управление МЧС, ДТП произошло на 208-м км трассы федерального значения Р-216 в Яшкульском районе примерно в 1:30 по местному времени. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

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