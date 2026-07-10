Полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя в Шушенском

Как рассказали в ведомстве, в посёлке Шушенское сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Nissan Wingroad, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья людей. Полицейские начали преследование с включёнными маячками и сиреной.