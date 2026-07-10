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Полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя в Шушенском

Освидетельствование показало 0,525 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Шушенском полицейские стреляли по колёсам, чтобы остановить пьяного водителя. Водитель арестован. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в посёлке Шушенское сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Nissan Wingroad, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья людей. Полицейские начали преследование с включёнными маячками и сиреной.

После неоднократных требований об остановке инспектор предупредил нарушителя о применении оружия, произвёл выстрелы в воздух, а затем прицельно — по колёсам автомобиля. Когда машина остановилась, 29-летнего водителя задержали. Освидетельствование показало 0,525 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На мужчину составили протоколы за управление в состоянии опьянения, отсутствие прав, невыполнение требования об остановке и неповиновение полиции. Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Пострадавших в результате погони нет.

Ранее мы сообщали, что 16-летний подросток без прав уходил от полиции на мотоцикле в Назарово.