18 человек эвакуировались из-за пожара в квартире в Ангарске

IrkutskMedia, 10 июля. Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в 94-м квартале Ангарска. Возгорание случилось рано утром из-за короткого замыкания электропроводки. На место прибыли девять сотрудников МЧС России и три единицы техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, до приезда пожарных из задымленного подъезда самостоятельно эвакуировались 18 человек, среди них пять детей. Открытое горение удалось ликвидировать за две минуты на площади 4 кв. метра. Никто из людей не пострадал.
Напомним, салон красоты горел в 188-м квартале Ангарска 6 июля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались двое человек.
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