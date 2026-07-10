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Работник фермерского хозяйство погиб при пожаре в бытовке в Хабаровском крае

Дознаватели МЧС России устанавливают причины гибели мужчины.

Источник: AmurMedia

В посёлке Молодёжный Комсомольского района 8 июля на территории фермерского хозяйства произошло возгорание бытовки. Вызов в пожарную охрану поступил около 23 часов. На момент прибытия боевых караулов строение было полностью охвачено огнём. Самостоятельно эвакуировались четыре человека. В ходе ликвидации пожара обнаружен погибший 58-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники следственных органов провели осмотр места пожара, опрос очевидцев случившегося.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания, среди которых возможные — неосторожное обращение с огнём при курении и неисправность электрооборудования.

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