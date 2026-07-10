Мстила мужу: мать-психопатка убила 5-летнюю дочь

27 июня в полицию Ачинска поступило заявление от местного жителя: пропали его 32-летняя супруга и 5-летняя дочь. Женщина вышла с ребёнком из дома, сказав, что идёт в магазин за покупками. Больше их никто не видел.
Родные и полиция начали поиски. Девочку искали сотрудники полиции, следователи и волонтёры. Но шли дни, а следов не было.
Тело ребёнка нашли только через неделю — 5 июля — на железнодорожной насыпи в безлюдном месте Ачинска. Из-за сильной жары тело сильно разложилось, поэтому точную причину смерти установили не сразу. Матери рядом не было — она исчезла.
Как мать расправилась с дочерью.
Следствие восстановило жуткую картину произошедшего. 27 июня обвиняемая под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома. Но вместо торговых точек женщина повела девочку в безлюдное место у железнодорожных путей.
Там она задушила собственную дочь. Но и этого оказалось мало: женщина нанесла ребёнку телесные повреждения металлическим прутом в область шеи.
На следственном эксперименте задержанная рассказала шокирующую подробность. «Я специально выбрала это место, — цитируют женщину следователи. — Хотела, чтобы её тут нашли и похоронили».
Оставив тело 5-летней девочки в растительности на насыпи, мать скрылась.
Побег на 700 километров.
После убийства женщина не стала возвращаться домой. Она отправилась автостопом в путешествие через несколько городов.
Маршрут подозреваемой пролегал из Ачинска в Красноярск, затем в Томск и Новосибирск. В общей сложности она преодолела около 700 километров.
7 июля её заметили в одном из торговых центров Новосибирска. Правоохранители задержали женщину возле эскалатора — попросили отойти в сторону и вытянуть руки вперёд. Ей пояснили, что она находится в розыске.
Задержанную доставили обратно в Красноярский край.
Убила из-за неприязни к мужу: хладнокровное признание.
На допросе женщина полностью признала вину. По ее словам, причиной стала личная неприязнь к мужу. По некоторым данным, женщина также испытывала неприязнь к своей матери, а дочь, по её словам, «копировала поведение старших».
На кадрах допроса, которые опубликовали правоохранители, обвиняемая выглядела пугающе спокойной. Она говорила о случившемся без эмоций, будто речь шла о чём-то обыденном.
Следователи проверили показания женщины на месте — рядом с железной дорогой в Ачинске. Обвиняемая самостоятельно продемонстрировала обстоятельства совершённого преступления.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в эксклюзивном комментарии для aif.ru проанализировал поведение женщины.
«Здесь надо дождаться психолого-психиатрической экспертизы. Скорее всего, женщина психически нездорова. Минимум это психопатка. Бесчувственная, способная на такие жестокие вещи. Возможно, она сильно психически нездорова», — сказал он.
Шуров добавил, что вменяемого объяснения этому поступку нет.
Что грозит женщине за убийство дочери.
Юрист Иван Соловьёв в беседе с aif.ru пояснил, что грозит обвиняемой. За убийство малолетнего по части 2 статьи 105 УК РФ предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.
«Поскольку у нас женщинам пожизненное не дают, то речь идёт о сроке до 20 лет», — уточнил он.
При этом Соловьёв подчеркнул, что подозреваемой предстоит проверка на вменяемость.
«Она, конечно, будет рассказывать, в каком она была аффекте, как девочка её обзывала, чуть ли не доводила и так далее. Если признают невменяемой, тогда её ждёт принудительное лечение, которое может продлиться большую часть оставшейся жизни», — пояснил он.
Суд уже отправил 32-летнюю жительницу Ачинска под стражу до 29 августа. Что было в душе женщины, решившейся на убийство собственного ребёнка, — ответит психолого-психиатрическая экспертиза. Но вопросы, на которые она вряд ли даст ответ, останутся навсегда.