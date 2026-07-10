На Тайване из-за приближения супертайфуна «Бави» закрыли школы и офисы

Указывается, что «Бави» несет с собой ветер скоростью до 50 м/с. Согласно прогнозу синоптиков, предполагается, что тайфун также принесет до 900 мм осадков в горные районы северного Тайваня, в низменных регионах может выпасть до 500−700 мм осадков. Кроме того, власти предупредили о волнах высотой более 6 м в прибрежных районах уездов Пиндун, Илань, Хуалянь и Тайдун. Всем судам рекомендовано не выходить в море.