На Тайване из-за приближения супертайфуна «Бави» закрыли школы и офисы

ГОНКОНГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Тайваня объявили о закрытии школ и государственных офисов в крупных городах и некоторых уездах на фоне приближения супертайфуна «Бави». Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, эти меры касаются городов Тайбэй, Новый Тайбэй, Цзилун, Таоюань, Синьчу, Тайчжун, а также уездов на севере, северо-востоке и востоке острова.
Ранее Центральное метеорологическое управление (CWA) Тайваня выпустило официальное предупреждение о приближении супертайфуна «Бави», который, как ожидается, подойдет к северной части острова вечером 10 июля. Центр тайфуна утром находился примерно в 700 км к юго-востоку от Тайваня и двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч. Радиус шторма составляет около 380 км. По информации ведомства, влияние тайфуна будет ощущаться на Тайване с вечера пятницы до воскресенья включительно.
Указывается, что «Бави» несет с собой ветер скоростью до 50 м/с. Согласно прогнозу синоптиков, предполагается, что тайфун также принесет до 900 мм осадков в горные районы северного Тайваня, в низменных регионах может выпасть до 500−700 мм осадков. Кроме того, власти предупредили о волнах высотой более 6 м в прибрежных районах уездов Пиндун, Илань, Хуалянь и Тайдун. Всем судам рекомендовано не выходить в море.